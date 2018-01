Jaanuaris on kõik inimesed aktiivsed ja agarad, et leida viise, kuidas oma elu paremaks ja tervislikumaks muuta. Üks väga sage soov muutuseks on ka soov kaotada ülekaalu.

Dieete, kaalukaotust ja keha vormimist saadavad igasugused müüdid ja valed, mis teeb enda vormi saamise palju raskemaks, kirjutab Mirror.

Mis on parim nõu? Mida uskuda? Mida mitte?

5 nõuannet sulle!

1. Võta rahulikult!

Väldi ahvatlust, mis võib su elustiili muutuse ja dieedi nurjata. Kilodest vabanemine peaks olema aeglane ja kindlameelne muutus, mitte tempokas spurtimine. Kui sööd päevas 500-600 kilokalorit vähem, siis peaksid nädalast ilusti kaotama 0,5-1 kilo.

2. Treeni vähe ja sageli

Panne eesmärgiks, et iga päev teed trenni vähemalt 20 minutit. Täiskasvanud peaksid nädalas treenima vähemalt 150 minutit. Kui oled eakas või sind vaevab mõni haigus, siis tasuks enne treeningute planeerimist pidada nõu oma arstiga.

3. Ole aktiivne ja kuluta kaloreid

Lisa oma nädalasse mõned tegevused, mis sunnivad sind rohkem liikuma. Kasuta lifti asemel treppe jne.

Mehed vajavas päevas keskmiselt 2500, naised 2000 kalorit. Mida aktiivsem liikuja ja kulutaja sa oled, siis seda enam kaloreid sa põletad.

4. Joo mõistlikult

Pea alkoholiga piiri, sest see annab sulle mõttetuid kaloreid.

5. Tee söögilaual tervislikud valikud

Tervislik toitumine võib sulle samuti raha säästa. Söö rohkem juurvilju ja puuvilju - vähemasti viis korda päevas.