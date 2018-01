Kataloonia endine liider Carles Puigdemont lendas täna Taani, kus ta osaleb Kataloonia teemalisel debatil. Reedel kirjutasid mitmed ajalehed, et Puigdemonti samm on riskantne.

Carles Puigdemont saabus Taani (Reuters, AFP/Scanpix)

Täna, vahetult pärast poliitiku Kopenhaagenisse saabumist, teataski Hispaania riiklik prokuratuur, et ülemkohtul on Pigdemonti suhtes palutud taastada üleeuroopaline vahistamiskäsk, vahendab Reuters, märkides, et kohtunik ei ole kohustatud prokuratuuri taotlust rahuldama.

Hispaania ülemkohus tühistas Carles Puigdemonti ja veel nelja Kataloonia ministri Euroopa vahistamismäärused läinud aasta 5. detsembril. Kohtunik Pablo Llareno viitas toona otsuse väljakuulutamisel Kataloonia juhtide soovile naasta kodumaale enne 21. detsembril peetavaid piirkondlikke valimisi.

Taani riigiprokurör keeldus võimalikku vahistamismäärust kommenteerimast.

Kus Puigdemont visiidi ajal peatub, pole teada.

Puigdemont põgenes Belgiasse 2017. aasta oktoobris pärast seda, kui Hispaania keskvalitsus oli võtnud Kataloonia oma kontrolli alla.