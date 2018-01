Mis on Pearu arvates see panus, mis bänd Eesti muusikasse on andnud? „Ma tahaks väga loota, et mõned lood on panustatud, mis on popimaailmas kõlama jäänud,“ sõnab Pearu ja ütleb, et nemad olid bändiga üks esimesi linnukesi, mis üheksakümnendatel eestikeelse popmuusika maastikul lendu said. Ehk 2 Quick Start tegi Pearu sõnul popmuusikas otsa lahti? „Jah, võib nii öelda küll.“

Tantsumuusikaansambel 2 Quick Start loodi 1992. aastal ning tänavu on Eesti fonogrammitootjate ühing otsustanud bändi Eesti muusikaauhindade jagamisel pärjata auhinnaga „Panus Eesti muusikasse“. „Mis siin ikka muud öelda, kui et see on väga tore uudis,“ ütleb Pearu Paulus. Bänd pole veel auhinnasaamist tähistada jõudnud. „Võib-olla tähistame siis neljapäeval toimuval galal.“

Veerandsada aastat lavalaudu kulutanud bändi solist teab, mis on nende pikaealisuse saladus. „Ma arvan, et ikkagi see, et me endiselt naudime seda, mida teeme. Meil on laval korralik koosseis väga häid pillimehi ja see tundub endiselt inimestele meeldivat,“ sõnab Paulus ja ütleb, et nende kontserdid ja ööklubiesinemised toovad endiselt kontsertsaalid rahvast täis. Jaksust laulja sõnul bändil puudust ei tule ja kindlasti kulutavad nad lavalaudu veel kaua. „Kauaks motivatsiooni jätkub, sellele on küll raske vastata.“ Pearu tahab tänada bändi ülilojaalseid fänne, kes neid ikka kuulamas käivad ja tänu kellele ansamblil endiselt tore ja lõbus on.

2 Quick Start astub üles nii avalikel pidudel kui ka eraüritustel. Seda, kuhu poole kaalukauss kaldub, Pearu öelda ei oska, sest pole sellise arvestusega oma pead vaevanud. „Ma ei ole seda enda jaoks ka tähtsaks pidanud, esinemine on esinemine. Eelmisel aastal oli meil 105 kontserti ja eks seal oli nii üht kui ka teist.“

Vahel on 2 Quick Starti koosseisus laval näinud ka tantsutüdrukud. Pearu ütleb, et bändil oli tõesti periood, kus tantsutüdrukud olid veel tantsutüdruku eas ja bändis aktiivsemalt kaasa lõid. „Nüüd on nad kõik juba mitmekordsed emad. Praegu ei ole Eestis ka väga suuri lavasid – kuna meil on küllaltki suur koosseis, siis on meil endil tegemist, et lavale ära mahtuda, tantsutüdrukutest rääkimata,“ sõnab laulja. Siiski ütleb ta, et ehk liituvad tantsutüdrukud nendega kunagi taas, kui on võimalus mõnel tõeliselt suurel laval esineda.

Tavaliselt on bändi koosseisus laval 8-10 inimest, natuke võib ka sellest üle minna. „Oleneb olukorrast. Üldiselt on meil üsna stabiilne koosseis, kuid tihti oleme kasutanud lisaks ka perkussioonimängijaid või suurendanud taustalauljate koosseisu.“ Selles osas, kuidas lavale ära mahtuda, on bänd Pearu sõnul aastate jooksul üsna leidlikuks muutunud ja alati lahenduse leidnud. Lisaks muusikutele on laval veel ju ka pillid, meetrite viisi juhtmeid ja erinevad pedaalid. „Eesti mõisad ei hiilga just väga suurte ruumide või saalidega ja kord pidime mõisas ära mahtuma kuhugi veranda peale,“ meenutab ta. „Meil oli seal umbes kolm korrust. Vahel nõuab lavameestelt ikka suurt leidlikkust, et kõik ära paigutada,“ ütleb Pearu, et mõni muusik saab teinekord omale poodiumi, mille peale pannakse omakorda poodium teise muusiku jaoks.

Mullu sai panuse eest Eesti muusikasse auhinna punkar Villu Tamme, varasemalt on selle auhinnaga pärjatud ka näiteks ansamblit Justament, Anne Veski, Anne Erm, Singer Vinger, postuumselt Jaak Joala ja mitmed teised.

Auhinna andmine ei tähenda karjääri lõppemist, vaid on tunnustus tehtud töö eest

Kui 16 kategooria nominendid ja võitjad valib välja muusikaekspertidest koosnev žürii, siis selle, kes saab auhinna panuse eesti Eesti muusikasse otsustavad Eesti muusikaauhindade taga seisva Eesti Fonogrammitootjate Ühingu liikmed.

„Panus Eesti muusikasse tähendab ennekõike tunnustust artistile aastate pikkuse tehtud töö eest, millega ta on juba jätnud sügava jälje igaveseks Eesti muusikasse. Kindlasti ei tähenda see, et tunnustuse pälvinud muusiku karjäär hakkab lõpule jõudma. Tänavune laureaat 2 Quick Start on täies elujõus bänd, kes juba 25 aastat järjest annab kontserte täissaalidele ja loodetavasti teeb seda veel sama palju aastaid,“ ütleb Aarne Valmis Eesti Fonogrammitootjate Ühingust.

2 Quick Starti ei nimetata asjata Eesti tantsumuusika lipulaevaks. Just Pearu Paulus, Ilmar Laisaar ja Alar Kotkas panid 1993. aastal aluse Eestit vallutanud tantsumuusikabuumile. 2 Quick Start'i läbimurdehitiks oli 1993. aasta kevadel ilmunud tantsuversioon menulaulust „Naerata". Aasta hiljem toimus bändi esimene kontsert klubis Piraat, mis oli puupüsti rahvast täis, ning ilmus ka esimene kassett, mis sisaldas ohtralt hitte ("Naerata", „Neiu mustas kleidis", „Ma varjuna kannul sul käin"). Tänaseks on ilmunud bändilt lisaks veel viis edukat albumit.

Pearu Pauluse sõnul on bändi 25aastase tegutsemisaja jooksul olnud väga palju eredaid hetki ja meeldejäävaid kontserte. „On väga meeldiv, et inimesed endiselt leiavad tee meie kontsertidele. Üks asi on bänd, kuid lisaks sellele oleme kirjutanud ja produtseerinud päris palju muusikat ka erinevatele artistidele,“ rääkis Paulus.

2 Quick Start'i meeste kirjutatud laulud on kolmel korral edukalt esindanud Eestit Eurovisiooni lauluvõistlusel (Ines „Once In A Lifetime“ (2000), Sahlene „Runaway“ (2002) ja Sandra Oxenryd „Through My Window“ (2006)).