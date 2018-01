Gwyneth Paltrow osales laupäeval USA produtsentide gildi aastaauhindade jagamisel ning lõi kõik oma tohutu kihlasõrmusega pahviks.

Näitlejanna, kel on abielust Coldplay laulja Chris Martiniga kaks last, teatas hiljuti, et on kihlunud telesarja "Glee" kaaslooja Brad Falchukiga. Armulugu saigi alguse 2014. aastal "Glee" võtetel, kus Gwyneth külalisena üles astus.

Us Magazine märgib, et safiiriga kihlasõrmuse gabariidid paistavad ühtivat Falchuki armuküllusega. Septembris 2017 õhkas Hollywoodi produtsent Instagramis: "See on kõigi aegade kauneim naine ja täna on tema sünnipäev. Meil on väga vedanud, et ta siia ilma sündis (aga kõige rohkem on vedanud minul)."