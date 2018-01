Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu esimees, professor Rainer Kattel tahab, et valitsust nõustavas Teadus- ja Arendusnõukogus (TAN) peaks kehtestama sookvoodid.

TAN-i nõukogu liige, Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere põhjendab naiste vähesust nõukogus aga sellega, et ajaloolistel põhjustel on Eestis tipptasemel naiseksperte vähe, edastab ERRi uudisportaal.

Kattel saatis peaministrile kirja, milles ütleb, et TAN-i koosseis peaks olema rohkem tasakaalus. Ühelt poolt heidab ta ette, et nõukogus on üleliia loodus- ja täppisteaduste esindajad ning humanitaar- ja sotsiaalvaldkond jääb tahaplaanile. Teisalt valmistab talle muret nõukoguliikmete sooline jaotus.