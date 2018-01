Paljusid kortermaju ümbritsevad suured puud, mis küll võivad elanikele

meeldida, ent kui puu pole piisavalt terve või on majale ohtlikult

lähedal, kujutab see endast suurt ohtu.



"Iseäranis suurte tormidega võib taoline puu murduda - kannatada võib

saada hoone, parkivad autod, halvimal juhul ka inimesed," hoiatab EKÜL

juhatuse liige ja õigusosakonna juhataja Urmas Mardi.

"Hiljutine juhtum Jõhvist, kus korteriomanik läks ühistu vastu kohtusse, kuna otsustati maha võtta majale ohtlikult lähedal seisnud puu, näitab kujukalt, kuidas elanikud ei pruugi olukorra tõsidust taibata. Loomulikult võib olla

mõnus suvel puuvõra jahedas varjus diivanil lesida, ent kui sellega

seatakse ohtu teiste elanike ühisvara, hullemal juhul ka elu ja tervis,

tuleks ühistul kiirelt tegutseda ning oht kõrvaldada."

Taimede eest tuleb hoolt kanda!



Samuti tuleb puude ja põõsaste eest regulaarselt hoolt kanda, neid

piirata ning kontrollida kinnistul sirguvate taimede tervist. Mardi

sõnul tulebki korteriühistul hoolt kanda mitte ainult kortermaja, vaid

terve kinnistu eest. "See puudutab ka näiteks ajahambast puretud

ohtlikke välikonstruktsioone - paljudes hoovides on säilinud näiteks

ajast-arust vaibakloppimispuud, vanad väravapostid vms."



Mardi rõhutab, et õnnetuse korral võidakse nõue esitada korteriühistu

vastu. "Kui varasemalt andis seadus võimaluse kinnistul toimunud

õnnetuse korral hageda ka ainult üht korteriomanikku, siis uue, 1.

jaanuaril jõustunud korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaselt

kehtib korteriomanike ühine vastutus. Seadus ütleb, et isik, kellel on

samal alusel kõigi korteriomanike vastu korteriomandist tulenev nõue,

mille kohta seadus näeb ette solidaarkohustuse, peab selle esitama

korteriühistu vastu," märkis Mardi.