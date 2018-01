Alates 1. jaanuarist korraldavad perekonnaseisuameti toiminguid riigi asemel maakonnakeskused. See tähendab, et inimestel pole nüüdsest enam võimalust kasutada pidulikuks registreerimiseks maavalitsuste halduses olnud pulmasaale ning kokkuvõttes võib abiellumine muutuda seetõttu kallimaks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Põlva- ja Võrumaal pole senini selge, kus saab edaspidi läbi viia pidulikku abieluregistreerimist. See omakorda on põhjustanud pahameeletormi nende seas, kes juba soovivad pulmaplaane sättida. Nii on alternatiivide otsinguil hakatud rohkem pöörduma ka notarite poole.