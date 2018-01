Kell 21.08 teatati häirekeskusele tulekahjust Paide linnas Väike-Aia tänaval majas number 5. Samas hoones asub ka kohaliku ajalehe, Järva Teataja toimetus.

Sündmuskohal selgus, et põlema oli pandud hoone kelder, vana tsiviilkaitse varjend, kus hiljem on tegutsenud ka kauplused. Tänaseks on kelder kasutuseta, kinni pandud üks on lahti lõhutud ning seega ligipääs ei olnud sinna piiratud. Päästjate sõnul põles keldris praht.

Praktiliselt kogu hoone oli pärast põlengut suitsu täis. Tuulutada tuli nii esimesel korrusel asuva kaupluse ruume kui ka tühjana, rentnikku ootavaid ruume ja teisel korrusel asuva ajalehetoimetuse ruume. Sündmuskohale sõitsid nii Paide kui ka Türi päästjad, inimesed vigastada ei saanud.