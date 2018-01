„Ega rohkem võimalusi olnud – kas lastakse maha või lähed rindele,“ meenutab 96aastane August Kondoja, kes on üks väheseid Luki põrgu läbiteinutest, kes on veel praeguseni rivis.

Vanal sõjamehel on abiks käimiskepp ja tema kuulmine on veidi kehv, kuid ta on Eesti Memento Liidu ja tööpataljonlaste ühingu juhatuse aktiivne liige.

„Olin 19aastane. Mind mobiliseeriti Tartumaalt Kambja vallast, kus meie perel oli 20 hektari suurune talu. Ehitasime uut elumaja. Ma kopsisin seal veel musta lage ja kuulen, et keegi koputab uksele. Vaatan, et isa magab juba, teen ukse lahti ja vastu tulevad sõnad: oo, sind oligi meil vaja, sa pead homme hommikul kell kuus olema Tartus. Siin on mobilisatsiooni käsk, kirjuta alla. See oli valla käskjalg. Kell oli kümme õhtul, kuidas ma hommikul kella kuueks Tartu saan, polnud kellegi asi,“ meenutab ta. Oli 3. juuli 1941.