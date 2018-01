Abielunõustaja Michele Weiner-Davis usub, et on leidnud õnneliku suhte saladuse. Nimelt kinnitab naine, et pika suhteõnne püsimiseks on oluline seksida ja seda isegi siis, kui isu ega tuju üldse ei ole.

Kuidas sa end tunned, kui su partner on külm ja eemalolev? Või kui ta kritiseerib sind ja on halvas tujus? Kas sul tekib seepeale tahtmine tal riided seljast rebida ja tegudele asuda? Ei? Sel juhul selles ongi su probleem, usub Weiner-Davis.

The Guardian kirjutab et, Weiner-Davise sõnul ei ole suhteprobleemidele lihtsamat lahendust kui seks. Abielunõustaja kinnitusel võiks paarikesed seksida isegi siis, kui nad ei taha. Õigemini on sellistel juhtudel seks lausa eriti soovituslik. Lisaks oleks hea armurõõme võimalikult tihti nautida, ükskõik, kas tuju ja tahtmist on või mitte.

Weiner-Davis on šnitti võtnud lausa Nike'i reklaamlausest ning ütleb kõigile suhteprobleemide käes vaevlevatele paarikestelte: "Just do it!" (ingl k "lihtsalt tee seda"). "Su partner on tänulik, õnnelikum ja sinu vastu kena. Te võidate sellest olukorrast mõlemad," lubab abielunõustaja.

Weiner-Davis usub, et sage seksimine on pika suhte saladus. Naine on ka ise sama metoodikat praktiseerinud ning ta on juba 40 aastat abielus. Nõustaja usub, et enamik lahutusi jääks ära, kui paarid ainult tihedamini armurõõmudele vaba voli annaks.