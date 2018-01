Nädal läheb kohe täie hooga käima – energiat on sul vägagi palju. Lihtne on koostööd teha, arvestada ka teiste vajadustega, enda soove seejuures tagaplaanile jätmata.

Sa ei pea ülemäära pingutama, millegi pärast pabistama või vihastuma. Asjad sujuvad lihtsalt ja loomulikult. Tee oma tööd rahulikult ja kindlakäeliselt.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Mis iganes plaane ja ideid tasub mõttekaaslastega arutada. Teiste teadmised ja kogemused on sinu mõtetele täienduseks, üheskoos jõuate parimate lahendusteni.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sulle on tähtis esmajoones see, et su töö ja vaeva nägemine ka rahaliselt ära tasukes. Silmas tasub pidada seda, et asjad edenevad kiiremini, kui sul on hakkajaid kaaslasi.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Praegu arenevad tutvused on pigem seotud töise eneseteostuse kui isikliku õnnega. Tasub oma tegemistesse kaasata inimesi, kes on välismaal õppinud või töökogemuse saanud.

Neitsi

23. august – 22. september

Küllap lähevad asjad plaanipäraselt ja ladusalt. Kui sul nõust ja jõust puudu jääb, ära pelga kaaslaste poole pöörduda. Vajadusel sind aidatakse nii nõuga kui jõuga.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Armas inimene on ilmselt valmis sind su plaanides toetama. See teeb su meeleolu heaks, suurendab optimismi ja annab sulle hoogu, et julgelt ja kindlalt edasi minna.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Sul on peaks lihtsa vaevaga õnnestuma päeva planeerimine nii, et leiad aega kõige vajaliku jaoks nii töisel rindel kui ka kodus ja tegutsed ilma suurema tormamiseta.

Ambur

22. november – 21. detsember

Sinult tullakse ehk nõu küsima või palutakse isegi suurema publiku ees mingeid asju selgitada. Küllap saad oma teadmistega särada. Õpetaja roll sobib sulle väga hästi.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Äriasjade korraldamisel toetud suuresti varasema kogemuse raames õpitule, ent abi võib olla ka õpetussõnadest, mida vanemad või vanavanemad sulle kunagi jaganud on.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Küllap piisab olulise info hankimisel sellest, kui õigel hetkel vajalikele inimestele piisavalt lähedal seisad ning tabad ära momendi, mil neile küsimusi esitada.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Ilmselt tuleb varem pooleli jäänud äriasjad või finantside korraldamine uuesti kätte võtta ning sellega tasapisi edasi liikuda. Meeleolu muutub asjalikumaks ja tempo kiiremaks.

Sünnipäevalapsele