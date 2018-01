Täna pärastlõunal avati Haapsalu promenaadil Allikapaviljoni lähedal teleseriaali ja nüüd ka filmi “Pilvede all” pink, kirjutab Lääne Elu.

“Me oleme nende seitsme aasta jooksul kõik pingid siin läbi istunud, sellel aga veel mitte,” ütles seriaalist Albertina tuntud Ain Lutsepp koos Sirje osatäitja Rita Rätsepaga pingil istet võttes. Promenaadi valged pingid on saanud osaks seitsmendat aastat Kanal 2 ekraanil jooksvast teleseriaalist ja täna Haapsalus esilinastunud filmiski on neil oma kindel koht.

Vastavatud pingi sildilt vaatabki vastu Sirje Jakobsoni suust filmis kõlav mõte: “Tead, mis on huvitav? Alati, kui ma olen tahtnud milleski selgust saada või kellegagi midagi selgeks rääkida, olen siia, promenaadile tulnud. Vahel üksi, vahel kellegagi koos, aga see on koht, mis aitab leida vastuseid.”