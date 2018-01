Bonni oli tulnud 600 valitud delegaati ja 45 parteijuhtkonna liiget otsustama, kas alustatakse ametlikke koalitsioonikõnelusi või mitte. „Praeguses olukorras peame vähemalt proovima moodustada valitsuse, millest oleks kasu nii Saksamaale kui ka Euroopale. Meie võimalused selleks on suuremad kui risk järgmistel valimistel hääli kaotada,“ veenis Schulz kohalolijaid, märkides, et nii tehtaks lõpp Euroopas levivale äärmusparempoolsusele. Parteijuht püüdis ka põhjendada, miks ta ütles pärast mullusügisesi suuresti kaotatud valimisi, et sotsid ei tee enam valitsuskoostööd proua Merkeli CDUga ja selle Baieri sõsarparteiga, aga mõne aja pärast muutis kurssi.

Noorsotside 28aastase juhi Kevin Kühnerti arvamus oli teistsugune. Ta oli veendunud, et liitumine parempoolsete parteidega oleks viga. „Praegu oleme kääbus, aga kasvagem suureks – meil on kõik võimalused helgeks tulevikuks,“ väitis ta, et opositsioonis targalt tegutsedes võidavad sotsid pigem poolehoidjaid juurde. Talle vaidles vastu partei tõusev täht, 43aastane Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa peaminister Manuela Schwesig, tuletades meelde, et juba algsetel kõnelustel on saavutatud võimalike partneritega „megainvesteering“ haridusse ja miljardieurone rahasüst laste vaesuse tõrjumiseks. „Me ei peaks näitama, et kardame valitsusvastutust!“ lisas Hamburgi linnapea Olaf Scholz. Suurima delegaatide arvuga (144) kongressile tulnud Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaminister Michael Groschk kaldus arvama, et valitsuskõnelustes tuleb osaleda, kuid kutsus samas üles erakonda uuendama, et järgmistel valimistel mitte veelgi suuremaks kaotajaks jääda.