Trump ei olnud nädalalõpul õnnelik. Oma presidendiameti esimesel aastapäeval ei pääsenud ta Floridasse golfi mängima, küsimärgi all on sõit Davosesse maailma kaubandusfoorumile, Valgel Majal ei ole praegu isegi selleks raha, et telefoniarvet maksta – pressiosakonda helistades satute automaatvastaja peale. Ja sellest on veel vähe: kümned tuhanded naised USA igas servas marssisid laupäeval oma õiguste eest ja Trumpi vastu.

Tõsi, Washington Post kirjutab, et rahapuudus kiusab ka Kongressi. Juba laupäeval kurtis mitu esindajatekoja liiget ajalehe reporterile, et rahvaesindajate jõusaalis pole nüüd piisavalt puhtaid käterätte. Tähelepanuväärne, et kuni 800 000 riigiametniku ajapikku palgata puhkusele saatmine neile muret ei teinud. Tõsi, Esindajatekoda oli rahastamise jätkamise poolt, selle kukutasid läbi Senati demokraadid, kes on vabariiklastega riius nn Daca-programmi pärast, mis on võimaldanud illegaalselt Ühendriikidesse tulnud lastel õppida ja töötada Ühendriikides. Kuna vabariiklased tahavad Daca sulgeda, siis on demokraadid nõudnud selle mõtte unustamist ja lubanud alles siis rahastamist toetada. Sedagi kuni 8. veebruarini.

Ühendriigid on ainus riik maailmas, kus poliitiline kisma mõjutab kõiki riigipalgalisi. Tõsi, paljusid julgeolekuvaldkondi – näiteks õhuturvet – see ei puuduta. Kuid koju saadetakse 95 protsenti keskkonnaministeeriumi ja allasutuste töötajaist, pooled Pentagoni tsiviilametnikest jne. Tõsi, eelmise vastasseisu ajal 2013. aastal suleti ka rahvuspargid. Toona äratas see nii suurt pahameelt, et Trump on lubanud pargid lahti hoida kas või nui neljaks.

Viimati kasutas Senat rahastamisrelva 2013. aastal Barack Obama vastu ja on seda üsna harva teinud alates sellest, kui 1980. aastal kaevas president Jimmy Carteri justiitsministeerium välja sada aastat vana seaduse, mis keelab valitsusasutustel eelarvevälisel ajal finantseerida mistahes projekte või näiteks maksta õpetajatele palka, kui rahvaesindajad selleks eraldi raha ei anna. Eelarve tulnuks vastu võtta juba läinud aasta 1. oktoobriks, kuid nagu tavaliselt on see veninud uude aastasse ja valitsuse raha sõltubki nüüd igakordsetest hääletustest. Kõige pikemalt oli riigi tegevus halvatud president Bill Clintoni ajal 1997. aastal, kui rahastuspaus kestis 21 päeva.

Naised tahavad Trumpist lahti saada

Raha ei olnud muidugi Donald Trumpi ainus mure nädalalõpul. Kümned, isegi sajad tuhanded naised kõikjal Ühendriikides tulid tänavaile, et nõuda naiste õiguste ja väärikuse kaitsmist. Valdavalt muutusid need kogunemised protestiks Donald Trumpi vastu, kuigi president tviitis laupäeval: täna on tore päev marssida Trumpi esimese ametiaasta saavutuste auks.