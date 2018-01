Õhtulehe sporditoimetus vaatab tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 22. jaanuari valik.

Möödunud nädala pluss | Anett Kontaveit näitas taas tipptasemel tennist ja jõudis Austraalia lahtistel tennisemeistrivõistlustel neljandasse ringi. Edukale turniirile eelnenud ajal ei saanud Kontaveit pikalt oma mängu käima ja 14 järjestikusest matšist õnnestus võita vaid kolm. Nüüd on aga uuele aastale korralik algus tehtud ning ilmselt ammutas 22aastane tennisist Austraaliast korraliku hulga enesekindlust.

Anett Kontaveit. (Alar Truu)

Möödunud nädala miinus | Murdmaasuusatamise koondis lõi kaasa Planicas toimunud MK-etapi klassikasprindis ja kuuest sportlasest ei pääsenud mitte keegi kvalifikatsioonist edasi. 80 stardis olnud mehe hulgas sai Marko Kilp 33., Andreas Veerpalu 52., Raido Ränkel 54. ja Kein Einaste 64. koha. Naisi läks rajale 62 ja Anette Veeraplu lõpteas 50, Tatjana Mannima 58. kohal. Viimasel olümpiale eelnenud sprindil oodanuks Eesti sportlastelt kindlasti paremat tulemust.

Marko Kilp (Stanislav Moshkov)

Alanud nädala ennustus | 35% on võimalus, et Ott Tänak ja Martin Järveoja jõuavad Monte Carlo rallil poodiumile. Mehed ütlesid küll välja, et eesmärk on maailmameistriks tulla, kuid praegu on raske uskuda, et esimene võistlus Toyota Yarise roolis lihtsate killast tuleb. Monte Carlo on salapärane ralli, kus kuivale teelõigule võivad ootamatult järgneda jäised ja lumised kurvid. Mullu kihutas Eesti paar seal küll kolmandaks, kuid probleemideta ei kulgenud seegi võistlus. Nii fännide kui Tänaku enda jaoks saabub tõetund: kas Toyota suudab konkureerida M-Spordi, Hyundai ja Citroeniga?