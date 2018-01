Poliitikaanalüütik Andreas Kaju hinnangul on Eesti väga lähedal valitsuskriisile. Valitsuskriisi saaks ära hoida justiitsminister Urmas Reinsalu ise, astudes oma kohalt tagasi.

Opositsioon koostab Reinsalu vastu umbusaldusavaldust, kuna ta kahetses, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.

"Selles mõttes on kuigivõrd imeliku olukorraga tegemist, kus koalitsioonierakondade liidrid kõik, seal hulgas IRL-i esimees Seeder ja Jüri Ratas Keskerakonna poolt kõik ütlevad, et valitsus püsib, kõik on hästi, umbusaldamiseks põhjust pole, aga nii sotside, tundub et ka Keskerakonna ridades on neid inimesi, kes on valmis ministrit umbusaldama. See näitab, et me oleme väga, väga lähedal valitsuskriisile," ütles Kaju "Aktuaalsele kaamerale".