See on nii seatud, et aeg ei peatu, vaid aina edasi tõttab,” kõlas reedel Nordea kontserdimajas Eesti Muusika Kuulsuste Koja suurkontserdi „Üks laul“ kordamisele tulev lõpulugu Ivo Linna eestvedamisel. Heategevuskontserdi õnnestumiseks andsid oma panuse pea poolsada lauljat ja muusikut Georg Otsa muusikakooli ansamblist. Selle asemel, et magusal reede õhtul kuskil esinemisega korralik kopikas teenida, otsustasid nad toetada Eesti Muusika Kuulsuste Koja näitust „Vabaduse kõla! Eesti levimuusika lugu“, mis on Eesti muusikute kingitus Eesti 100 aasta juubeliks.

Oma panuse andis ka publik, kelle huvi kontserdi vastu oli sedavõrd suur, et Nordea kontserdimajas avati lisarõdu. Rahvas elas äärmiselt emotsionaalsele õhtule kogu hingest kaasa, tõusis püsti ja laulis koos artistidega laval Tõnu Aare lugu innukalt kaasa. Piletitulu läks näituse rajamiseks.