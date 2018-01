Lauljatar Liina Ariadne Pedanik ja videoblogija Martti Hallik, kes enne eelmise aasta lõppu Eesti tolmu jalgelt pühkisid, reisivad parasjagu mööda Ameerikat. Ariadne räägib, et ta tahaks karjääri teha ka USAs: „Mul on noorena alati olnud unistus saada edukaks Ameerikas. Kuid reaalsus on paratamatult midagi teistsugust – siin on konkurents kordades tugevam ning keeleliselt ja kultuuriliselt tunneme end Marttiga siin teistest paar sammu tagapool.“

„Eesti laulult“ tuule tiibu saanud Ariadne (19) ja juutuuber Martti (27) esimene koosoldud aasta on olnud väga tormiline. „Meil Marttiga on olnud väga kiire aasta, mistõttu otsustasime, et aeg tuleb maha võtta ja minna pikemale puhkusele,“ muigab lauljatar.