„Lugu „15 magamata ööd“ on kindlasti vähemalt tuhat korda esitatud. Eks vahel on ka tüdimus, aga kuna rahvale läheb see ikka peale, esitame seda ka praegu tihti kontsertidel,“ ütleb lauljatar Ines ühe oma kuulsaima loo kohta.

Neljapäeval jagatakse juba 20. korda Eesti muusikaauhindu. Tänavu juhib õhtut Ines koos Karl-Erik Taukariga. Aastatel 2000 ja 2005 on teda pärjatud aasta naisartisti tiitliga. Uurisime Ineselt, mida põnevat need aastad peale tiitli tema ellu veel tõid.