Sotsiaaldemokraadist poliitik Jaanus Marrandi avaldas sotsiaalmeedias arvamust, et Reinsalu hiljutised väljaütlemised ei olnud juhus, vaid osavalt planeeritud trikk valijate tähelepanu tõmbamiseks.

"Kas tõesti keegi usub, et minister Reinsalu ütles nagu ta ütles juhuslikult või kogemata halva sõnakasutuse tõttu? Mitte mingil juhul! Tegemist oli selgelt planeeritud poliittehnoloogilise väljaütlemisega, mille sisuks alltekstina näitamine, "et meie siin IRL-s pole ka mingid pehmod, feministid või Soroste jüngrid. Meie oleme konservatiivid tõelises hard core stiilis!"," kirjutas Marrandi oma postituses.

"Küllap siis mõni ekreistlikku mõtlemisega valija võikski mõelda, et "näedsa.....ikkagi omad!" .....Niimoodi lausejupikeste haaval käibki IRL-i reitingu poliittehnoloogiline kasvatamine. Nii et sellises võtmes on Reinsalu kogunisti matrossovlik ohver partei nimel!"