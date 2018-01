Opositsioon on andud justiitsminister Urmas Reinsalule esmaspäevani aega ise tagasi astuda. Kas umbusaldushääletus saab toimuma või mitte, on seega vaid päeva küsimus. Iga variandi taustal terendab aga võimalus, et senine valitsus laguneb.

Politoloog Rein Toomla arvas Õhtulehele antud kommentaaris, et isegi, kui umbusaldamiseni jõutakse, astub Reinsalu enne otsustavat hetke ise tagasi. „Aga seda peab otsustama IRL – tema enda koduerakond,“ ütles Toomla ja lisas, et tagasiastumise korral tuleks IRLil leida keegi ka Reinsalu asemele, olgu selleks või erakonna esimees Helir-Valdor Seeder, sest valitsuse töö kogemust viimasel jagub. Samahästi võidakse ministrikohti tema arvates ka ümber mängida. „IRLil on oluline jääda pildile, jääda valitsusse... Valimised on aasta pärast.“ sõnas Toomla, et valitsusest lahkumine võib tekitada paljudes erakonnaliikmetes paksu verd.