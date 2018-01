Eesti naiste varjupaikade liidu juhi Eha Reitelmanni sõnul ei aitaks Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluva justiitsministri Urmas Reinsalu tagasiastumine naistevastase vägivalla vähendamisele kuidagi kaasa.

Reitelmann ütles Delfile, et Eesti naiste varjupaikade Liidul ei ole Reinsalu tagasiastumise suhtes ühist ametlikku seisukohta, ent tugikeskuste juhid kalduvat justiitsministri ametisse jäämist pooldama. „Ma olen helistanud läbi meie liikmeid ja meie üheksast tugikeskusest enamuse juhid arvavad, et Reinsalu ei peaks tagasi astuma,” ütles Reitelmann. „Me leiame, et see samm ei aitaks mitte kuidagi kaasa naistevastase vägivalla vähendamisele või vägivalla ohvrite parema kaitse kindlustamisele Eestis,” lisas ta.

„Isiklikult mind hirmutab mõnede eriti sõnakate vägivalla vastu võitlejate agressiivsus ja halastamatus kõigi inimeste suhtes, kes on vigu teinud, aga on neid vigu tunnistanud, oma tegu kahetsenud ja mina jagan küll täielikult seda presidendi seisukohta, et meie ühiskonnas peab olema võimalik mitte unustada, mitte õigustada, mitte heaks kiita, aga justnimelt andestada,” rääkis Reitelmann.

