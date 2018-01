75% õpilastest ei liigu piisavalt. Arstide hinnangul on järjest rohkem ülekaalulisi lapsi. Selle põhjuseks peetakse lapsele nii vajaliku liikumise olulist vähenemist. Vähikäiku teevad ka käeline tegevus ja koordinatsioon. Ligi kolmandiku kaitseväkke kutsutud noormeeste füüsiline seisund ei võimalda neil ajateenistust läbida.

Valminud uus ainekava on vajalik dokument, kuid mitte võluvits, mis paneks õpilased liikuma. Palju sõltub koolist ja klassi ees seisvast õpetajast. Õpilased nakatuvad eeskujudest ja vajalike oskuste omandamise korral ollakse valmis tegutsema iseseisvalt, ilma juhendamiseta. Sportlik eluviis pikkadeks aastateks – see on ka uue ainekava eesmärgiks.

Liikumisvilumused ja pallimänguoskused omandataks asjatundliku õpetamise ja harjutamise tulemusel ja selleks on vaja aega. Kuid uues ainekavas ei mainita kehalise kasvatuse tundide arvu suurendamise vajadust. Seda ei peeta ilmselt oluliseks.

Aastakümneid tagasi, kui lapsed veetsid suurema osa ajast õues mängides ja koolis käidi küllalt pikkade vahemaade tagant jalgsi, oli kooliprogrammis kaks kehalise kasvatuse tundi. Nüüd, kui meie elukorraldus on tundmatuseni muutunud ja riikki teine, on õppekavas ikka kaks (gümnaasiumi ühes klassis vaid üks) kehalise kasvatuse nädalatundi ja seda ajal, mil kehalist tegevust ja liikumist on jäänud ja jääb järjest vähemaks.

Kehalise kasvatuse nädalatundide arvu suurendamine on hädavajalik. See oleks kõige kindlam ja odavam viis õpilaste vähese liikumise leevendamiseks ning liikumisvilumuste ja –oskuste õpetamiseks ning omandamiseks.

Enam ei pea pingutama

Ma ei nuta taga mõõdunud aegu, aga imestan, mis on teoksil. Kõik ikka kergemaks ja lihtsamaks – ei norme, ei võistlusi, ei hindeid, ei pingutust, mis paneks higistama. Mille üle saab laps rõõmustada? Ta pole millegi saavutamiseks pidanud pingutama, pole õppinud raskusi ületama. Kooli ülesanne on õpilaste ettevalmistamine tulevaseks eluks. Paraku ei kulge elu ainult mugavustsoonis, soovitud eesmärgi saavutamine nõuab alati tahtmist ja pingutamist.

Kool on olnud kohaks, kus füüsilist valmisolekut ja tahteomadusi sai arendada ja mõõta normide täitmisel saavutatud tulemuste võrdlemise põhjal. Kas enam ei peeta oluliseks, et gümnaasiumi lõpetanud noormees omaks valmisolekut kaitseks - vajadusel astuda välja enda, oma tüdruku, perekonna ja kodumaa kaitsmiseks? Kas noormeeste füüsise arendamine jääb ainult kaitseväe ülesandeks?

Koolis rakendatud hindamissüsteem, õppeainetes kasutusel olevad nõudmised ja normid ning traditsioone arvestav ja õpilastele huvi pakkuv spordivõistluste süsteem on asjad, millest ei tohiks loobuda. Koolis ei pea lapsi kasvatama ja õpetama vati sees, kus on soe ja mugav ning tegeletakse ainult mõnusate asjadega.

Kehalise kasvatuse tundide arvu suurendamine on möödapääsmatu, sest õpilaste vähese liikumise leevendamiseks paremaid võimalusi ja vahendeid pole. Terve ja rõõmus laps tahab liikuda ja palli mängida, olla aktiivses tegevuses iga päev ning kool ja koolipidaja peavad seda võimaldama.