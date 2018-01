Isamaa ja Res Publica Liidu esimees Helir-Valdor Seeder leiab, et justiitsminister Urmas Reinsalu ümber toimuv on eelkõige opositsiooni soov ennast näidata.

„Mina ei näe küll vajadust ja ei pea kuidagi põhjendatuks, et Urmas Reinsalu peaks nüüd selle surve all tagasi astuma. Kas opositsioon jõuab ühtse umbusalduse esitamiseni, eks me seda tõenäoliselt järgmisel nädalal näeme,” ütles Seeder Delfile.

„Eks ta on praegu ilmselgelt järjekordne opositsiooni katse vaadata, kas on võimalik valitsuskoalitsiooni ühtsust kuidagi kõigutada. Siin on olnud ju ka signaale, et üks või teine koalitsioonierakonna saadik äkki ka ühineb võib-olla, see on üks,” rääkis Seeder.

Refreeritud artikli täistekst Delfis.