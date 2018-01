Sellest, et estraadilaulja „Eesti laulu“ konkursile enda või sõbra tehtud laulukese mitte-eestikeelsena saadab, ei oska ma head ega halba arvata. Autori enda asi, mis keeles ta viisi komponeerides mõtleb või kirjutab. Et aga konkursi korraldajad neid võõrkeelseid laulukesi loomulikeks pidades lahkelt vastu võtavad, see on mind alati üllatanud. Konkurss korraldatakse ju Eesti rahvusringhäälingus, veelgi täpsemalt – ETVs. See telekanal elatub aga üksnes riiklikust rahast.

Samas jälgib keeleinspektsioon väga rangelt, kas jõululaadal välismaalastele meeneid müüv kaubandustöötaja ikka oskab piisava tasemega eesti keeles suveniire pakkuda. Kas pole tegu silmakirjalikkusega?

Me tahame nii väga, et Eesti venekeelsetes koolides oleks 60% õpetusest eesti keeles! Milleks aga pingutada, kui puhastverd soomeugrilased laulavad võõras keeles? Miks me siis imestame, kui venekeelsed noored ei taha meiega eesti keeles suhelda? Kas peakski, kui Eesti pojad ja tütred ei taha oma rahvaga emakeeles suhelda?