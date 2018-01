Tunnistaja rääkis BBC-le laupäeval aset leidnud hirmutavast momendist, mil relvastatud isikud tungisid Afganistanis Kabulis hotelli Intercontinental restorani. Rünnakus hukkunute arv on tõusnud 18ni.

Pealtnägija rääkis, et pääses tapmisest üksnes seetõttu, et ütles tulistajaile, et ta on afgaan. Seepeale olevat nood karjunud "Kus on välismaalased?".

Nüüdseks on teada, et rünnakus hukkus kukku 18 inimest, kellest 14 olidki välismaalased, neli aga Afganistani kodanikud. 160 elanikku evakueeriti hoonest.

Ründajaid oli kolm. Ametivõimude sõnul võeti nad piiramisrõngasse ning kõik ründajad hukkusid.