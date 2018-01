Eestlased juba rõõmustasid, et pandade nägemiseks ei peagi väga suurt reisi ette võtma ja neid saab alates 17. veebruarist näha Soomes, Ähtäri loomaaias. Nüüd on aga selgunud, et pandade vaatamine pole sugugi odav lõbu.

Neljaliikmeline perekond peab pandade vaatamise eest maksma kokku 92 eurot. Kui nad tahavad loomaaias veel teisigi asukaid vaadata, siis lähevad piletid maksma juba 114 eurot, vahendab Aamulehti.

Enne pandade tulekut maksis Ähtäri loomaaia perepilet 64 eurot.

Kuue tuhande elanikuga Ähtäris loodetakse, et 15 aastaks saabuvad hiidpandad aitavad elavdada piirkonna majandust. Prognoosi järgi oodatakse tänavu Ähtäri loomaaeda 280 000 külastajat ehk 100 000 rohkem kui mullu.