President Kersti Kaljulaid kirjutas enda Facebooki kontol, et pidas täna rahvusvahelist lumepäeva ning tegi sellest ka pilte. Kaljulaid kutsus Facebookis üles inimesi enda lumisest päevast pilte postitama.

"Täna on lumepäev! Mina panin oma tänased lumepildid nüüd siia. Kui Sina käisid ka täna lumel või lumes, siis postita siiasamma alla kommentaaridesse ka oma pilt! #worldsnowday"

"Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni eestvedamisel tähistatakse üle maailma (või vähemasti neis kohtades, kus lund ikka on) täna lumepäeva, mille eesmärk on tuua rohkem noori suusa- ja lumelauaharrastuse juurde," kirjutas Kaljulaid. "Õnneks on meilgi viimastel nädalatel piisavalt miinuskraade olnud ning lumekahurid korralikult töötada saanud ja suusanõlvad nii noori kui vanu täis. Käisin täna Valgehobusemäe suusa- ja puhkekeskuses, kus lumepäeva puhul oli päev läbi lastele suusa- ja lauatunde ning muud mõnusat tegevust. Aitäh Kalju Kertsmikule ja tema meeskonnale selle päeva organiseerimise eest! Ja aitäh ka Kallisaba Puhkemajale ülessoojendamise ja sooja supi eest!"