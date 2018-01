Uues eesti keelevaldkonna arengukavas ei ole tähelepanu enam mitte ainult eesti keelel kui emakeelel, vaid ka eesti keelel kui teisel keelel ja võõrkeeltel. Üldeesmärk on, et iga Eesti elanik tahab, saab ja oskab kasutada eesti keelt kõikides eluvaldkondades ja valdab võõrkeeli.

"Kuna me tahtsime kindlasti selle võõrkeelte komponendi sinna sisse tuua, siis ma ise inglise filoloogina olen täiesti kindel, et inglise keele oskus täna enam ei anna inimestele väga suurt konkurentsieelist. Küll aga annaks suurema konkurentsieelise tööturul inimestele see, kui nad oskaksid rohkemaid võõrkeeli kui ainult inglise keelt. Vene keelt, soome keelt, saksa keelt, rootsi keelt, hiina keelt," rääkis haridusministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner Vikerraadio saates "Keelesaade".