Detsembri keskel leiti Kanadast, Torontost oma kodumaja keldrist miljardär Barry Shermani ja tema abikaasa Honey köitpidi laes rippuvad surnukehad.

Kui alguses kahtlustati, et mees tappis abikaasa ja poos end siis ise üles, siis nüüd on leitud uusi tõendeid, mis viitavad, et tegemist võis siiski olla topeltmõrvaga.

Shermani sugulaste palgatud eradetektiivid usuvad, et miljardär ja tema naine tapeti mitme isiku poolt, vahendab CBC Toronto.

75aastane Barry Sherman ja 70aastane Honey leiti pooduna oma maja keldris 15. detsembril, kuid eradetektiivid usuvad, et Shermanid tapeti juba kaks päeva varem, kuna Honey'l olid seljas samad riided, mida ta kandis 13.detsembril. Ka olevat leitud tõendeid, et Honey võitles oma tapja või tapjatega.

Barry Sherman oli ravimifirma Apotex looja, mis tegeles madala hinnaga geneeriliste ravimite tootmisega. Apotex on maailmas suuruselt seitsmes ravimitootja.