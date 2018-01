„Ma ei mänginud laval meest, ma mängisin inimest,” ütleb Vanemuise näitlejanna Külliki Saldre pärast „Medeia” esietendust, kus tema kanda oli kuningas Kreoni roll. „Eks see ole nii nagu publik võtab – mees või naine, aga mina mängin konkreetset inimest ja mulle on tähtis, et tema mõtted jõuaksid saali.”

Ehkki Korintose kuningas Kreon on ütlemata vastuoluline tegelane, ütleb Külliki, et säärase inimese kehastamine talle väga meeldib. „Sellepärast, et mulle meeldib väga teatris mäng ja „Medeias” on võimalik mängida,” lausub ta. „Tegelikult mulle meeldib teatraalsus – see, mis on väga pika aega olnud peaaegu et sõimusõna, aga ma mõtlen teatraalsuse all teatripärasust, mängulisust, jõulisust, ehedaid ja puhtaid kirgi ning jõulisi tundeid. Kõike, mis kuulub teatraalsuse alla. Ma ei mõtle teatraalsuse all tühja paatost või õõnest kõmistamist.”

Kui lavastaja Tiit Palu Küllikile „Medeias” võimuka Kreoni rolli pakkus, võttis näitlejanna selle heal meelel vastu. „Ma ei teadnud siis veel, milline see tekst on. Ega teadnud ka, mis seal hakkab olema,” sõnab ta. „Igal juhul on see intrigeeriv lugu. Ma ei ole ju kunagi mänginud valitsejannasid, veel vähem valitsejat.”

„Medeia” tekst on leebelt öeldes tihe. Seda on rohkelt. „Kui oled haige, sus hääl on ära, sa köhid nagu hobune ja su pea valutab, siis on lihtsalt vaevaline ja midagi meelde jätta,” muigab Külliki. „Ma ei ütleks, et see tekst kuidagi keerukam oleks kui teised. See on sisemiselt loogiline ja mõtestatud ning emotsionaalselt mõistetav. Küsimus oli lihtsalt minu võitluses enesetundega.”

Vaatamata kergelt krõbisevale häälele mõjus Külliki laval kuningas Kreoni mängides tunduvalt pikema ja võimukamana kui tavaelus. „Selle eest ütlen ma küll tänu kunstnik Eugen Tambergile, kes kujundas suurepärased kostüümid,” ütleb näitlejanna. „See on jälle suurepärane näide, kus kostüüm sind väga palju aitab: annab sulle selle õige enesetunde ja hoiaku ning omamoodi dikteerib kõike seda. See on lihtsalt suurepärane, kui sul on täpne kostüüm, täpne heli ja täpne valgus – need kõik ju toetavad sind laval.”