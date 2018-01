“Ma näen, et Eesti Festivaliorkester on justkui meie muusikaekspordi start-up,” lausus Eesti Festivaliorkestri juht ja dirigent Paavo Järvi, kes on orkestri muusikud üle maailma ise välja valinud. “Eesti Festivaliorkestri lipu all mängivad maailma tipud koos andekate Eesti interpreetidega, et luua koos midagi uut meie muusikamaastikul. Meil on au tutvustada Eesti kultuuri, maad ja rahvast suurimates kontserdimajades.”

Turnee algas 16. jaanuaril, kui Eesti Festivaliorkester oli esmakordselt pealinna publiku ees ja Estonia kontserdisaalis tuli esiettekandele Eesti 100. sünnipäevale pühendatud Erkki-Sven Tüüri 9. sümfoonia “Mythos”. Tallinna kontserdi salvestas Klassikaraadio Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) jaoks ja seda levitatakse raadiojaamades üle Euroopa.

Eesti Festivaliorkestri ja Paavo Järvi turnee jätkus 18. jaanuaril Brüsselis, mainekas Henry le Bœufi kontserdisaalis Brüsseli kaunite kunstide keskuses BOZAR, kus toimus publiku sooja vastuvõtu saatel Tüüri uudisteose rahvusvaheline esiettekanne. EFO Euroopa turnee kavas on aukohal ka Arvo Pärdi looming.