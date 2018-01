„Ma ei ole seniajani mänginud sõdurit, nüüd mängin,” naerab Vanemuise näitlejanna Merle Jääger, kes kehastas Vanemuises laupäeval esietendunud „Medeias” Iasonit. Meherolle on tal olnud ennegi teha, kuid jõulise militaari mängimist pole seni ette tulnud. „Ma ei ütleks, et see oleks seadnud mulle uusi nõudmisi, mida ma pole varem katsetanud. Et olen ise ka viibinud armees, siis see Iasoni roll tuli kuidagi läbi seljaaju.”

Merca kirjeldab, et armeekogemus tuletas talle meelde kasvõi hoiaku seista jalad harkis nagu tõeline mees. „Et Iason on ka laevaga sõitnud, siis peab jalgealune olema suhteliselt kindel – kui seisad jalad koos ja laev kõigutab, kukud ümber,” kõneleb ta. „Kuidagi oli Iasoni puhul teistmoodi hoiak, sest kõik teised mehed, keda olen mänginud, on olnud muudmoodi mehed. Intelligendid ja rikkurid.” Et Merca Iasonina laval vägagi mehiselt mõjub, on näitlejanna enda sõnul paljuski tänu võlgu kunstnik Eugen Tambergi tegu. „Kõik kostüümid on olemuslikult väga hästi tabatud.”

„Medeia” tekstihulk Mercal põlve võdisema ei võtnud, kuid nõudis siiski omajagu pingutust. „Ma ei ole tegelikult eriline monoloogi-inimene,” muigab Merca. „Ütleme, et ühe monoloogi pähe ajamine on mõnevõrra keerulisem kui dialoogid, mis jäävad muu töö käigus muuseas pähe. Kui tekst juba oli ajukäärude vahele pisikeste pistetega tikitud, siis tulid kostüümid! Ning segadus. Tuleb kostüüm, tulevad valgused ja skeem, mis sul on enne olnud, pudeneb koost ning sa pead hakkama seda enda jaoks uuesti üles ehitama.”

Nädal enne esietendust oli näitlejanna Jääger suisa kurnatud. „Tundsin, kuidas mu aju üritab kolbast välja pressida,” lausub ta. „Mul oligi see hetk, mil tundsin, et ei saa seda teksti pähe. Hakkasin seda unes nägema ja see on kõige jubedam! Kui hakkas unes nägema proovi, siis on see nagu luupainaja! Õudne! Aga tegelikult oli asi poole lihtsam: sain ennast nädalavahetusega välja magada ja tulid hoopis teised unenäod. Kui teisipäeval uuesti sai proovi tuldud, oli väheke toekam tunne.”

Küll sai kogenud näitlejanna, keda naljalt miski rivist välja ei raputa, vastu kontrolletendust uskumatu elamuse.”Inimeseloomake juba on selline, et kui probleemi pole, tuleb see välja mõelda,” naerab ta. „Olime harjunud kontrolletenduseni tegema proove üsna vähese publikuga, et tipid-täpid istuvad saalis. Kui enne kontrolletendust grimmitoas istusin, oli krapp sees ning kuulsin rahva suminat. Tundsin, et kõhus ronib väike ämblik. Olin ise ka mingil määral üllatunud, et närv sisse tuli.”