"Olukord on teine, kui mehel on majanduslik ülemvõim nagu näiteks Harvey Weinsteinil. Kuid kui sa ajad jalad harki seepärast, et mees ütleb "ole minu vastu kena ja ma annan sulle osa filmis", siis ma kardan, et see on nõusoleku andmine ning on liiga hilja sellepärast nüüd vinguma hakata."