Omaaegne prantsuse seksisümbol Brigitte Bardot nimetab #MeToo liikumise kaudu seksuaalset ahistamist kurtnud naisnäitlejaid silmakirjalikeks.

„Enamjaolt on nad silmakirjalikud, naeruväärsed, ebahuvitavad,“ põrutas 83aastane loomakaitseaktivist Paris Matchi intervjuus ja kinnitas, et teda ennast pole keegi eales ahistanud.

„On palju näitlejannasid, kes flirdivad produtsentidega rolli saamise nimel. Selleks, et neist räägitaks, ütlevad nad, et neid ahistati. Tegelikult ei saa nad sellest kasu, vaid see kahjustab neid.“

Ka prantsuse filmidiiva Catherine Deneuve on seksuaalse ahistamise vastast Hollywoodi liikumist karmilt kritiseerinud, allkirjastades naisaktivistide ühispöördumise, kus väidetakse, et liigne valvsus ja nõiajaht hävitavad flirdi. "Mees peab tohtima võrgutada!"