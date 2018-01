"Kui tuleb kätte moment, mil tead kõiki vastuseid, siis tuleb lõpetada," ütles Eesti Laulu produtsent Mart Normet saates "Hommik Anuga" ja tunnistas, et tänavune Eesti Laul ning Eurovisiooni lauluvõistlus jäävad tema jaoks viimasteks.

"Tahaks korraks siit välja saada, teha audit Eesti Laulule, tulla võib-olla viie aasta pärast tagasi," rääkis Normet.

Ta lisas, et see on kõikidele kasulik, kui Eesti Laulu juhib vahepeal keegi teine. "See pole kuningriik, mina ei vali endale järglast," vastas Normet Anu Välba küsimusele, kas ta on endale juba järglase valinud.

Normet tunnistas ka, et tal ei ole veel uut projekti käsil, sest pole sellega aktiivselt tegelenud. "Ma tahan ikka Eesti Laulu projektiga lõpetada. Peale Eurovisioni olen korraks täitsa vaba."