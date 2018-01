Varahommikul on teekatted põhi- ja suurematel tugiteedel valdavalt soolaniisked. Kohati on udu tõttu nähtavus teedel piiratud.

Ilmaprognoosi kohaselt hommikul on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lund, Lääne-Eestis on udu. Päeva jooksul püsib ilm tuulevaikne ja kohati sajab lund. Õhutemperatuur on öösel -4..-9°C ja kus sisemaal taevas mõneks tunniks selgineb, siis langeb alla -10°C, päeval -2..-7°C.



Esmaspäeval on Eesti kahe rõhuala piirimail. Siin-seal sajab kerget lund. Tuul on nõrk. Õhutemperatuur on öösel -6..-11, selgineva taeva all võib paar-kolm kraadi madalamale langeda, päeval -4..-7, saartel ja läänerannikul tõuseb 0..-2°C-ni.