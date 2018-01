Reformierakonna aseesimees Kaja Kallas ütles Delfile, et justiitsminister Urmas Reinsalu sõnavõtt selle nädala keskpaigas oli lubamatu. "Minu arvates Euroopa Liidu justiitsminister ei saa endale lubada sellist seisukohta, et ta kahetseb naistevastase vägivalla hukkamõistmist," märkis Kallas.

Mis aga puudutab seda, et riigikogu Reformierakonna fraktsioon on Reinsalule portfellist loobumiseks andnud aega tuleva esmaspäevani või vastasel juhul antakse sisse umbusaldusavaldus tõdeb Kallas, et kui Reinsalu mõistab, milline oli tema sõnavõtu kaal, astub ametipostilt ise kõrvale. "Kui minister vähegi tunnetab seda möödapanekut, mis ta on hetkel teinud, siis ta astub ise tagasi," sõnas Kallas.

