Peaminister Jüri Ratas kirjutab Facebookis, et justiitsminister Urmas Reinsalu hiljutine ebaõnnestunud arvamuslugu on kurb ja kahetsusväärne, aga ta on selle eest vabandanud ning ühiskond võiks talle andestada.

"Täpselt nagu Reinsalu soovis oma sõnul rõhutada andestuse olulisust, võiksime ühiskonnana andestada oma eksimust tunnistanud ministrile," arvas Ratas.

"Teame kõik piibli kujundit, et esimese kivi visaku see, kes ise on patuta. Poliitikas on aga kahjuks kombeks lähtuda teistest põhimõtetest," mõtiskles Ratas ning lisas, et kivirahega on alustanud mitmed poliitikud, kes on ise sageli silma paistnud just šovinistlike, rahvuslikku vaenu õhutavate ning poliitilisi oponente alandavate sõnavõttudega.

"Seetõttu ei tundu mulle antud umbusaldusavalduse ähvardus siiras, vaid järjekordse poliitmängurlusena, kus oma eesmärkide saavutamiseks vahendeid ei valita," avaldas Ratas.