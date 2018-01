Juba Einstein on öelnud, et kui kaovad mesilased, siis mõne aja pärast sureb välja ka inimkond. Täna arutletigi Türi kultuurimajas Mesinike liidu teabepäeval kõikvõimalike putukamürkide kasutamise üle Eesti põllumajanduses.

"Probleem on eelkõige selles, et keemiat on liiga palju kasutusel. Ühest küljest loomulikult, põllumeestel on vaja toota ja ökonoomselt toota. Selle juures on ka järjest rohkem keemiat põllul tarvitatud. Aga et see ka keskkonda mõjutab ja mesilasi mõnikord ka väga pahasti, see on keemia kõrvaltoime. Kui põllumees peaks reeglitest kinni, siis mesilastele suurt häda ei juhtuks," rääkis "Seitsmestele uudistele" Eesti Mesinike liidu juhatuse esimees Aleksander Kilk.