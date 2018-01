Kui aga lugeda Reinsalu arvamusartikkel tähelepanelikult lõpuni, siis ta siiski nendib, et meil on õigusriik, kus on keskne õiglus. Ta ütleb, et igaühel on õigus õiglusele, kuid inimlikus ühiskonnas käib õigluse üle halastus.

Ka IRLí saatus koalitsioonipartnerina on hetkel kaalukausil ja see kõik on juhtunud ainiti sellepärast, et Reinsalu nimetas NO99 lavastaja Tiit Ojasoo vastaseid kaagutavaks kanakarjaks. Väljend oli muidugi krõbe.

Sisuliselt ütleb Reinsalu sama, mida ütleb meie president Kersti Kaljulaid. See, et Tiit Ojasoo lavastab (EV 100 etenduse tänavu 24. veebruaril presidendi vastuvõtul) ei tähenda vägivalla heakskiitmist, küll aga kõneleb see ühiskondliku andeksandmise võimalusest.

Reinsalu kritiseerib oma arvamusloos naiste vastast vägivalda, kuid samamoodi teeb seda ka Kaljulaid. Mõlemad rõhuvad ühiskondlikule andestusele ja nende ainus vahe seisneb minu arvates selles, et Reinsalu kasutas kaheldavat sõnapruuki kanakarja näol. Aga paneme võibolla korraks ka selle sõnapaari ikkagi konteksti. Ta tsiteeris tegelikult ju raamatut "Ĺendas üle käopesa", mis on tuntud ka filmina.

Mind aga paelub kogu selle asja juures hoopis üks teine pikatne asjaolu.

Tänases Päevalehes väidetakse, et presidendi kantselei otsustas juba eelmisel kevadel, et selle etenduse lavastab just Ojasoo ja me teame ka seda, et seda otsust on hoitud kuni viimase hetkeni saladuses. Just seetõttu on see otsus minu arvates olnud teadlik valik.

Siinkohal ei saa me enam rääkida, et võibolla Reinsalu vääratas sõnakasutusega või ta ongi selline onu Heino. Presidendi kantseleis oli sellest otsusest kindlasti teadlik mitte ainult üks inimene vaid ikka mitu.

Minu arvates varjati seda otsust justnimelt sellepärast, et kardeti seda sama skandaali, mis nüüd ongi üles kütnud kogu eesti rahva. Naisõiguslased ja kõiksugu muud huvigrupid teevad juba petitsioone, et Ojasoo ei saaks seda etendust lavastada.

Mis on aga eriti huvitav on see, et president asus Ojasood kaitsma ja rääkis ühiskondlikust andestamisest. Kuid Reinsalu sõnu pole Kadriorg vähimalgi määral kommenteerinud. Minu kui kirgliku malemängija meelest on president täna kahvlis.

Presidendi kantselei töötajad ja presidendi lähimad kaasvõitlejad nagu Taavi Linnamäe ja Tiit Riisalo ja samuti ka president ise- on kõik IRLi taustaga. Kersti Kaljulaidi on nimetatud 2011. aastal lausa Mart Laari võimalikuks mantlipärijaks IRL-s.

Ükstaspuha, mida president ka täna ei ütleks Reinsalu väljaütlemiste kohta, saab tal raske olema. Üks on aga kindel, et presidendi arvatava lemmiklavastaja pärast on tema erakond sattunud tule alla.

Ilmselgelt läks Reinsalu oma arvamuslooga mitte niivõrd kaitsma Tiit Ojasood, vaid üritas kaitsa avalikult Kadrioru otsust. Hea poliitikuna oleks ta võinud ette näha, mis juhtuma hakkab.

Mind isiklikult jäi Reinsalu artiklis häirima peamiselt see, kuidas ta väitis, et Ojasoo ja kannatanu sõlmisid kokkuleppe ja rõhutas, et Ojasood ei ole kriminaalkorras karistatud. Ohver on aga omapoolset kokkulepet selgitanud ju hoopiski sellega, et ta ei soovi et ta nägu saab tuntuks kui vägivalla ohver.

Mina ei ole küll kuskilt lugenud, et ohver oleks Ojasoole andestanud.

Ka Kersti Kaljulaid räägib ühiskondlikust andestusest, aga mitte ohvri tunnetest.

Kas tõesti Kadrioru inimeste meelest pidi seda lavastust tegema ilmtingimata Tiit Ojasoo? Kas keegi mõtles neid otsuseid tehes ka ohvrile, mida tema peab täna uuesti läbi selle skandaali üle elama.

Ojasoo EV 100 etenduse lavastamise varjamine kogu aasta vältel viitab selgelt sellele, et Kadriorus oldi väga hästi teadlikud, et sellest tuleb suur skandaal.