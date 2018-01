MTÜ Naiste tugi- ja teabekeskus tahab, et oma naistevastase vägivalla hukkamõistu kahetsenud justiitsminister Urmas Reinsalu astuks tagasi.

"Meie jaoks on tõsiselt häiriv justiitsminister Urmas Reinsalu arvamuslik sõnavõtt, kus ta väljendas selgelt, et kahetseb varasemalt enda poolt öeldud naistevastase vägivalla hukkamõistu. Sellele järgnes vabandus, mis esindas tüüpilist jõupositsioonil oleva inimese mitte-vabandust: "Mul on kahju, kui haiget saite,"," kirjutab tugikeskuse tegevjuht Pille Tsopp-Pagan.

"Riigikogus Istambuli konventsiooni ratifitseerimise eelnõud sisse juhatades väitis Reinsalu, et "vägivald ei saa kunagi olla keeruliste inimsuhete lahendus või kultuurinorm. Vägivallale ei ole õigustust mitte mingites suhetes". Konventsiooni ratifitseerimise eelnõu arutelu ja eelpoolnimetatud sõnavõtud on omavahel tõsiselt vastuolus, mistõttu leiame, et kuigi minister on oma sõnades vajalikel hetkedel väljendanud oma toetust vägivallavastasele liikumisele, siis tema tegelikud mõtted olukorrast tulevad välja isesesisvalt vormistatud arvamusavaldustes," ütleb Tsopp-Pagan.