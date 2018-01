Türgi president Tayyip Erdogan ütles laupäeval, et sõjaline operatsioon Süüria kurdide kontrolli all olevas Afrini regioonis on alanud pärast üle piiri korraldatud pommitamist ning selle taga on Türgi.

Türgi armee teatas laupäeval, et pommitas kolmest grupist pärit sõjaväelasi: Kurdistani Töölisparteist, Kurdistani Demokraatlikust Parteist ja Kurdi Rahvakaitseüksusest. Võitlejaid rünnati pärast seda, kui nad avasid tule Türgi territooriumil olevate Türgi armee positsioonide pihta, kirjutab Reuters.

"Me hävitame terrorikoridori järk-järgult nagu me tegime Jarabuluse ja El-babi operatsioonidega, alustades läänest," ütles Erdogan. "Afrini operatsioon on de facto alanud. Järgneb Manbij."