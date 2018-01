Töö- ja terviseminister Jevgeni Ossinovski on hukka mõistnud justiitsminister Urmas Reinsalu väljaütlemised. Kuid erinevalt paljudest opositsioonipoliitikutest, kes on üleöö muutunud feministideks, on sotsid Ossinovski sõnul alati võrdõiguslikkuse eest seisnud.

"Kahtlemata on Reinsalu väljaütlemised valitsuse liikmele kohatud ning sotsiaaldemokraadid mõistavad need üheselt hukka.

Kui paljud opositsioonipoliitikud on poliitilise punktivõidu lootuses vaat et üleöö feministideks muutunud, siis sotsiaaldemokraatide jaoks on sooline võrdõiguslikkus alati olnud meie maailmavaate lahutamatuks osaks," kirjutas Ossinovski sotsiaalmeedias. "Seepärast on mõistetav, et paljud sotsiaaldemokraadid on reageerinud Reinsalu väljaütlemistele sedavõrd jõuliselt, umbusalduse avaldamiseni välja. Ka mina jagan Hannes Hanso emotsiooni – 21. sajandil on naiste alandamine lubamatu. Erakond arutab kujunenud poliitilist olukorda uuel nädalal."