Grete Kleini uus kallim produtsent Ergo Kuld on oma Nõmmel asuva korteri priske hinnaga müüki pannud. Kuld nimetab põhjuseks rikka naise olemasolu.

Grete ja Ergo suhe tuli avalikuks mullu aprillis, kui meediaväljaanded hakkasid sahistama, et kaunitar on lahku läinud oma eelmisest, politseinikust kallimast. Grete kustutas sotsiaalmeediast ära kõik pildid, kus nad Pirkoga olid.

Elu24 toimetusse laekusid siis pildid, kus Grete on salapärase mehe embuses ja Õhtuleht sai jälile, et tegu on sarja "Padjaklubi", kus Gretegi kaasa lööb, produtsent Ergo Kullaga. Grete siis uue suhte teemal sõna ei võtnud, Kuld jäi aga tabamatuks.