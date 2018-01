Facebook andis reedel teade, et plaanib veebisaidil mastaapseid muudatusi kahe miljardi kasutaja uudistevoos. Uudiseid hakatakse hindama usaldusväärsuse alusel ja selle otsustajaks on kasutaja ise, kirjutab The Washington Post.

Muudatuste taga on tugev kriitika, mis on Facebookile viimasel ajal osaks saanud. Nimelt kritiseeritakse Facebooki valeinformatsiooni levitamises ning liberaalsete väljaannete eelistamises konservatiivsete ees.

Facebooki looja Mark Zuckerberg on nentinud, et Facebook ei tunne ennast mugavalt olukorras, kus tuleb otsustada, milliseid uudiseid tuleks usaldada. „Maailmas on nii palju mitmekesisust;“ põhjendas Zuckerberg. „Otsustasime, et kõige objektiivsem on lastes kasutajaskonnal ise otsustada, milliseid allikad on rohkem usaldusväärsed.“

Uuringute järgi saavad rohkem kui kaks kolmandikku ameeriklastes oma uudised kätte sotsiaalmeediast.