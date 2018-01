„Loodame, et Salvador kosub ja saab elada normaalset elu,“ ütles Santa Cruzi haigla kardiotoraalkirurgia osakonna peaarst dr Miguel Abecasis pärast südame siirdamist ajakirjanikele.

Sobrali (28) elu oli enne lõikust rippunud mitu kuud juuksekarva küljes ja fännid palvetasid, et ta vastu peaks. Oktoobris leiti talle küll sobiv süda, kuid Salvador oli nii nõrk, et operatsiooni ette võtta ei saanud.

Mullu Portugalile esimese Eurovisioni võidu toonud Salvador Sobral kinnitas BBC intervjuus, et detsembris siiratud süda töötab nagu kord ja kohus.

Dr Abecasis kinnitas toona, et laulja tunneb end neljatunnise operatsiooni järel hästi, kuid toonitas, et kosumine võib võtta kaua aega. Südamekirurg rääkis, et sobiva doonorsüdame saabumisest teada saanud Sobral soovis talle kindlat kätt ning viskas nalja, soovitades tal lõikuse taustaks klassikalist muusikat kuulata.