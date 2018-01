Tartus poes turvamehe kallal vägivallatsenud mehe suhtes kriminaalmenetlus lõpetati, sest tema süü ei ole suur, kuid ta pidi kohtuotsusega kannatanule maksma 500 eurot hüvitist.

Süüdistuse järgi ei allunud Aivar mullu veebruaris Tartus kaupluses

turvatöötaja korraldusele tulla turvaruumi isiklike asjade kontrolliks.

Ta lõi turvatöötajat pähe, väänas kätest ning tõukas põrandale pikali. Turvatöötaja sai tervisekahjustuse.

Läinud aastal peetud kohtuistungil esitas prokurör taotluse kriminaalasjas menetluse lõpetamiseks: prokurör leidis, et Aivari süü ei ole suur, mistõttu puudub kriminaalmenetluse jätkamiseks avalik menetlushuvi. Aivar on toime pannud teise

astme kuriteo, ta on varem kriminaalkorras karistamata, kahetseb teo toimepanemist ja on võtnud endale kohustuse hüvitada kannatanule tekitatud kahju. Tartu maakohus lõpetaski Aivari suhtes kriminaalmenetluse ja kohustas tasuda kannatanule kuriteoga tekitatud mittevaralise kahju katteks 500 eurot.