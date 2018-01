Sügisel ootamatult surnud Tom Petty abikaasa Dana ja tütar Adria teatasid, et nimeka rokkari viis hauda kangete ravimite õnnetu üledoos.

66aastast USA artisti tabas 2. oktoobril Malibu kodus südame seiskumine. Petty viidi UCLA meditsiinikeskusse, kuid arstidel ei õnnestunud tema elu päästa.

Ilmneb, et koroner leidis muusiku organismist hulgaliselt kangeid ravimeid, nende seas nn valget hiinlast fentanüüli ja atsetüülfentanüüli, kanget valuvaigistit oksükodooni, uinutit temasepaami, ärevusevastast alprasolaami (Xanax) ja antidepressant tsitalopraami. Petty kannatas ka südame veresoonte lupjumise ning kopsupuhituse all.

Muusik oli aastakümneid maadelnud uimastisõltuvusega, kuid viimasel ajal vaevasid teda mitmed ihuhädad, nende seas põlvevalud ning puusamõra. „Surmapäeval oli Tomile teatatud, et puus on täiesti murdunud,“ kirjutavad omaksed. „Usume, et valu oli täiesti talumatu ning põhjustaski ravimite liigset pruukimist.“

50 korda heroiinist kangema fentanüüli üledoosi suri 2016. aasta aprillis 57 aasta vanuses ka superstaar Prince. Temagi pruukis "valget hiinlast" väidetavalt liigesevalude leevendamiseks ning oli sellest sõltuvuses.