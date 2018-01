Kohalikel valimistel vaid käputäie hääli saanud, ent seejärel magusale ametikohale tõusnud keskerakondlane Grete Šillis on paljudele eestlaste jaoks tundmatu poliitik, kelle minevik müstiline kui Tuhala nõiakaev.

Teisipäeva hommik, kellaosuti on peatselt saamas pool üheksa. Nõmme tänavatel paugub käre pakane, kuid linnaosavanema kabinetti külm ei ulatu. Seal ootab must-valgesse riietunud Grete, kelle tervitus on sõbralik ja naerusuine. „Mul pole kunagi töövarju olnud,“ tunnistab ta tagasihoidlikult.

Grete on 26-aastane, kuid tundub veel noorem. Ometi on naine jõudnud teha palju: omandanud Tartu Ülikooli õigusteaduse kraadi, praktiseerinud advokaadibüroos, tegutsenud kui Keskerakonna fraktsiooni juriidiline selgroog. Veel on ta olnud riigikogu kantselei ja esimese aseesimehe nõustaja.

Seni tagaplaanil askeldanud naine tiriti rambivalgusesse mullu sügisel, kui Grete nimetati Nõmme linnaosavanemaks. Juku-Kalle Raid nimetas teda „tundmatuks kanaks“ viidates valmissüsteemile, mis laseb linnaosavanemaks määrata kandidaadi, kelle poolt kohalikud elanikud ei hääletanud. Grete kandideeris Haaberstis, kus kogus 24 häält.